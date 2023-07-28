قنصل مصر بالرياض يعلن خدمة تلقي الشكاوى والمقترحات للخدمات السياحية

أعلن السفير طارق المليجي، القنصل العام بالرياض، عن خدمة تلقي الشكاوى والمقترحات من السائحين، إذْ أفاد أنه في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات السياحية للسائحين والزائرين والوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

حرصًا أيضًا على إيجاد حلول لأية مشاكل طارئة فور حدوثها، فقد قامت وزارة السياحة والآثار بإطلاق الخط الساخن (19654) لخدمة السائحين ولتلقي الشكاوى والمقترحات، إذْ يمكنهم أيضًا التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

ثمنت الجالية المصرية بالسعودية، الدور الذي يقوم به القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي مع أبناء الجالية المصرية بالرياض من التحول الرقمي الملحوظ بداية من حجز المواعيد وتعبئة الاستمارات واستلام المعاملات، وتواجده الدائم وسط المواطنين في صالات المعاملات، وفتح مكتبه لتلقي الشكاوى على مدار اليوم، وإرسال البعثات القنصلية للمناطق التابعة للعاصمة السعودية الرياض لإنهاء معاملات المواطنين في أماكن إقامتهم.

أعلنت القنصلية العامة المصرية بالرياض، بالأمس، عن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج لمن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من (19) عامًا وحتى سن (30) عامًا ، وكذلك ممن تجاوزوا سن (30) عامًا لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.

جاء ذلك من خلال الإعلان عن فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية المصرية- سيعلن عنه لاحقًا - أعتبارًا من 14 أغسطس 2023 لمدة 30 يومًا، وأنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم، علمًا بأن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع هي ( الاسم - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة جواز السفر- تاريخ الميلاد - الرقم الثلاثي إن وجد - تاريغ مغادرة البلاد - دولة الإقامة - البريد الإلكتروني - البيانات البنكية الخاصة بالإيداع ) على أن يتم سداد مبلغ 500 دولار / يورو على حساب بنك مصر فرع أبوظبي.