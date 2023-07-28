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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الرجاء المغربي وشباب بلوزداد بالبطولة العربية

الرجاء
الرجاء

 يلتقي فريق الرجاء الرياضي المغربي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على استاد المحالة، في دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية" والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

 

 تشكيل الرجاء:
 

 في حراسة المرمى: زنيتي.

 في خط الدفاع: مقدم – عراسي – بنتايج – باضاوي.

 في خط الوسط: أهولو – الوردي – مكعازي.

 في خط الهجوم: زريدة – بوزوق – أكسيل.
 

 تشكيل شباب بلوزداد:
 

في حراسة المرمى: قندوز.

في خط الدفاع: بالختير – لعوافي – حداد – ربيعي.

في خط الوسط: بوراس – سلمي - بن غيث.

في خط الهجوم: بكر – بالخير – وامبا.

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