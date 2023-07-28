إزالة 6 حالات تعدى على املاك الدولة بقروى الغربى بهجورة بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، من شن حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ حملة استهدفة إزالة عدد 6 حالات تعدي بالبناء على اراضى املاك الدولة بدون ترخيص مخالفاً لقانون بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي.

من جهته أوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر انور أن الإزالة التى تمت كانت عبارة عن تعدى بالبناء على اراضى املاك الدولة على مساحة 87متر تقريبا بالبراهمة التابعة لقرية القمانة بزمام قروى الغربى بهجورة، وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

و شدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور مصطفى محمود عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة ، وناجح حلمى حسين سكرتير القرية ، حلمى عبد الواحد محمد رئيس قسم التنظيم ، خالد احمد على فنى التنظيم واملاك الدولة غريب عبد الستار على مسئول الاشغالات بالقرية، وتمت الازالة بمعدات الوحدة المحلية القروية بالغربى بهجورة .