لقاء علمي عن الغسيل الدموي للمرة الأولى بمستشفى السعديين

نظمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اللقاء العلمي الأول وورشة العمل لأطباء وتمريض الكلي بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الكلى، وذلك بمستشفى السعديين المركزي.

حضر اللقاء كل من: الدكتور هشام السيد أستاذ أمراض الكلى بجامعة عين شمس ورئيس شعبة الغسيل الدموي بالجمعية المصرية، والدكتور كريم سالم أستاذ أمراض الكلى بجامعة الفيوم، وعدد ٤٥ طبيب وممرضة.

ويأتي ذلك ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأمراض الكلى، حيث قام أساتذة من جامعة الزقازيق بإلقاء محاضرات تتعلق بطوارئ الغسيل الدموي، وقياس كفاءة الجلسات، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل بقاعات الغسيل الكلوي ومحطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الكلى الصناعى بالمستشفى.

تناولت المشاركات الحية لأطباء وتمريض الكلى بمستشفيات صحة الشرقية، وتدريبهم علي التقنيات المتقدمة للغسيل الدموي، كما تم شرح كل أنواع الفلاتر بمحطة معالجة المياه والوصلات والأبر ومراحل تنقية الماء، وألقت مسئولة الكلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية؛ محاضرة عن مشروع الغسيل البريتوني والتحديات التي تواجه المشروع وحلولها وما تم إنجازه منها بالمحافظة، وتشجيع الأطباء بالمستشفيات المركزية، على تقديم هذه الخدمة، لما لها من تأثير إيجابي على جوده الحياة الصحية لمرضى القصور الكلوي.