المنوفية تواصل أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات الزراعة والرى والمتابعة الميدانية لأعمال المبادرة الرئاسية لزراعة ( 100 مليون شجرة ) و منظومة رى تلك الأشجار لضمان الحفاظ والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين .

وتابع " أبو ليمون " جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ، على جانبي الطرق والمحاور المرورية و بنطاق المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ، مؤكداً :" مستمرون فى تنفيذ المبادرة وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإضفاء المظهر الحضارى وتحسين الصحة العامة ".

وأشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة .

يذكر أن محافظ المنوفية، قام بتدشين المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " فى مطلع شهر مارس الماضى لزراعة 225 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث شملت تلك الأشجار ما بين الزيتون والرمان واليوسفى والليمون والجوافة والأكسيا وغيرها من الأشجار المتنوعة .