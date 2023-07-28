الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل فيلم "حجر الفئران" قبل عرضه بمهرجان عمان

فيلم جحر الفئران،
فيلم جحر الفئران،

يعرض فيلم جحر الفئران، بمهرجان عمان السينمائي الدولي، ومن المقرر أن يمثل مصر هناك.

حيث يشارك الفيلم  في المسابقة الرسمية بـ دورته الرابعة، المقرر إقامتها في الفترة من 15 وحتي 22 أغسطس القادم.

الفيلم يتنافس على جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل

ويتنافس الفيلم على جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي من الفنانين بشرى رزة، رجاء عماري، وإياد نصار، واندريس فيسنتي.


جحر الفئران يحكي قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل، والفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وكمال الإسناوي وحنان حلمي، وتأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

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