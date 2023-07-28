عاجل .. وفاة الفنانة العراقية ميلاد سري

رحلت عن عالمنا الفنانة العراقية ميلاد سري في صباح اليوم الجمعة 28يوليو ،بعد صراع دام سنوات مع المرض.

إذ نشر الإعلامي نذار الفارسي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة القديرة العراقية ميلاد سري، وعلق عليها قائلا:"الفنانة ميلاد سري في ذمة الله".

كما نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنانة ميلاد سري، التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع دام سنوات مع المرض.

وعلقت النقابة في بيان: “ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة ميلاد سري، التي وافتها المنية هذا اليوم بعد صراع طويل مع المرض سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه.