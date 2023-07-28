كسور وجروح قطعية.. الاعتداء على 8 أطباء بطب الأزهر في دمياط

استمرار لمسلسل الاعتداء على الاطقم الطبية، والاعتداء على الاطباء، شهد قسم الطوارئ بمستشفى طب الأزهر في دمياط، واقعة مؤسفة فجر اليوم، أسفرت عن إصابة ٨ من الأطباء العاملين بالمستشفى بجروح قطعية وكسور وارتجاج في الجمجمة، وتم ضبط أهلية المريض الذين تعدوا عليهم.

بدأت الواقعة بدخول أحد المرضى إلى طواريء مستشفى طب الازهر في دمياط، بصحبة اسرته، يعاني من بعض الآلام وبتوقيع الكشف علية وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الأطباء بالطوارئ، أقر الأطباء بانه لا يحتاج لحجز وان حالته جيدة وكافة الفحوصات سليمة.

اعترض أهلية المريض على كلام أطباء الطوارئ وطالبوا بحجز مريضهم، واشتبكوا مع الأطباء، وفي محاولة من باقي أطباء قسم الطوارئ بالمستشفى للتهدئة، تعدت أسرة المريض على الأطباء بالضرب مما تسبب في ٨ أطباء بجروح قطعية وكسور وارتجاج بالمخ.

سيطر أمن المستشفى على أهلية المريض، واخطر قسم الشرطة، لإجراء محضر بالواقعة، وجاري إسعاف الأطباء المصابين، واستكمال الإجراءات القانونية.

يذكر أن ما حدث مع أطباء مستشفى طب الأزهر بدمياط، ليست الواقعة الاولى من مسلسل الاعتداء على الاطباء، ففي وقت قريب شهدت أكثر من مستشفى وقائع اعتداء على أطباء وأطقم طبية، آخرها واقعة الاعتداء على ممرضة بمستشفى شبرا العام وفقء عين الممرضة.