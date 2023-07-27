أكثر أعراض القولون العصبي شيوعًا.. أبرزها انتفاخ وتورم المعدة

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة شائعة طويلة الأمد في الجهاز الهضمي، وغالبًا ما تستمر الحالة مدى الحياة، على الرغم من أن الأعراض قد تتغير بمرور الوقت. باستخدام الاستراتيجيات الصحيحة ، يمكن إدارة IBS بنجاح.

لا يشكل القولون العصبي تهديدًا خطيرًا لصحتك الجسدية ولا يزيد من فرص الإصابة بالسرطان أو غيره من الحالات المرتبطة بالأمعاء.

السبب الدقيق لـ القولون العصبي غير معروف، وتم اقتراح العديد من الأسباب ولكن لم يثبت أن أيًا منها يؤدي إلى الإصابة بمرض القولون العصبي.

تختلف أعراض القولون العصبي بين الأفراد وتؤثر على بعض الأشخاص بشكل أكثر حدة من غيرهم. يمكن أن تزداد الأعراض سوءًا ، غالبًا في أوقات التوتر أو بعد تناول أطعمة معينة.

قد تجد بعض أعراض القولون العصبي سهلة بعد الذهاب إلى المرحاض وتحريك أمعائك.

الأعراض الرئيسية للقولون العصبي

أكثر أعراض القولون العصبي شيوعًا هي:

آلام في البطن (في المعدة) وتقلصات ، والتي يمكن تخفيفها عن طريق تحريك أمعائك

تغيير في عادات الأمعاء - مثل الإسهال أو الإمساك أو كليهما في بعض الأحيان

انتفاخ وتورم المعدة

الرياح الشديدة (انتفاخ البطن)

تعاني من حين لآخر من حاجة ملحة لتحريك أمعائك

أعراض أقل شيوعًا

قد تظهر أيضًا أعراض أخرى أقل شيوعًا ، مثل:

نقص الطاقة (الخمول)

الشعور بالمرض

حرقة في المعدة

يمكن أن يكون لأعراض متلازمة القولون العصبي أيضًا تأثير كبير على حياة الشخص اليومية ، ونتيجة لذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض تدني الحالة المزاجية والتوتر.