تسمي بالعين الوردية.. ما هو التهاب الملتحمة وأشهر أنواعه

التهاب الملتحمة هو التهاب في الغشاء الشفاف الذي يبطن الجفن ومقلة العين، فعندما تصبح الأوعية الدموية الصغيرة في الملتحمة متورمة ومتهيجة، فإنها تكون أكثر وضوحًا هذا ما يجعل بياض العين يظهر باللون الأحمر أو الوردي تسمى العين الوردية.

غالبًا ما تحدث الإصابة بالتهاب الملتحمة بسبب عدوى فيروسية كما يمكن أن يكون سببه عدوى بكتيرية أو رد فعل تحسسي أو عند الأطفال قناة دمعية غير مكتملة الانفتاح.

وعلى الرغم من أن التهاب الملتحمة يمكن أن تكون مزعجة ، إلا أنها نادرًا ما تؤثر على رؤيتك، ويمكن أن تساعد العلاجات في تخفيف انزعاج العين الوردية، نظرًا لأن العين الوردية يمكن أن تكون معدية ، فإن الحصول على تشخيص مبكر واتخاذ احتياطات معينة يمكن أن يساعد في الحد من انتشارها.

أنواع التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة الفيروسي والبكتيري

تحدث معظم حالات الإصابة بالعين الوردية بسبب الفيروسات الغدية ، ولكن يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن فيروسات أخرى ، بما في ذلك فيروس الهربس البسيط وفيروس الحماق النطاقي.

يمكن أن يحدث كل من التهاب الملتحمة الفيروسي والبكتيري جنبًا إلى جنب مع نزلات البرد أو أعراض عدوى الجهاز التنفسي ، مثل التهاب الحلق. يمكن أن يؤدي ارتداء العدسات اللاصقة التي لم يتم تنظيفها بشكل صحيح أو التي لا تخصك إلى الإصابة بالتهاب الملتحمة الجرثومي.

التهاب الملتحمة التحسسي

يؤثر التهاب الملتحمة التحسسي على كلتا العينين وهو استجابة لمادة مسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح واستجابة لمسببات الحساسية ، ينتج جسمك جسمًا مضادًا يسمى الغلوبولين المناعي، والذي يقوم بتحفيز خلايا خاصة في البطانة المخاطية لعينيك والمسالك الهوائية لإطلاق المواد الالتهابية ، بما في ذلك الهيستامين. يمكن أن ينتج عن إفراز الجسم للهيستامين عددًا من أعراض الحساسية ، بما في ذلك العيون الحمراء أو الوردية.

التهاب الملتحمة الناتج عن التهيج

يرتبط أيضًا التهيج الناجم عن تناثر المواد الكيميائية أو وجود جسم غريب في عينك بالتهاب الملتحمة وأحيانًا يتسبب شطف العين وتنظيفها لغسل المادة الكيميائية أو الجسم في احمرار وتهيج العين عادة ما تختفي الأعراض، التي قد تشمل عيون دامعة وإفرازات مخاطية ، من تلقاء نفسها في غضون يوم تقريبًا.