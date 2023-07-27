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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس أركان القوات المسلحة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

رئيس الأركان وقائد
رئيس الأركان وقائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .
 

الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية


تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.  
 
وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة ، مشيراً إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين فى العديد من المجالات .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة .
 

أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية
الجريدة الورقية