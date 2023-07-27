زينب فياض تستولى على أزياء والدتها هيفاء وهبي

استطاعت زينب فياض ابنه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ان تلفت انتباه متابعو والداتها لها بنشر ادق تفاصيل حياتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الاشهر انستجرام، لتصبح محط اهتمام رواد السوشيال ميديا.

ونجحت زينب فياض في لافت انتباه رواد السوشيال ميديا بإطلالاتها المفعمة بالانوثة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت توب قصير وعليه بنطال ليجن باللون الأسود مما كشف عن خصرها، عكست الاطلالة رشاقة قوامها، لتشبه ذوق والداتها هيفاء وهبي.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ب فياض هي مشهورة وفنانة لبنانية، وابنه الفنانة هيفاء وهبي، ولدت في مدينة بيروت اللبنانية في تاريخ عام 24 يونيو 1993 ميلادي، حيث تبلغ من العمر ثلاثون عامًا، مقيمة في دولة الكويت، وهي الابنة الوحيدة للفنانة هيفاء وهبي، ووالدها نصر فياض، وتعد زينب فياض من الشخصيات المشهورة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهتم في نشر ما يخصها عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام لتصبح حديث رواد السوشيال ميديا.