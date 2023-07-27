تقديم خدمات ل24593 منتفع بحملة 100يوم صحة بالبحر الأحمر





أشاد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، بمعدلات الأداء منذ انطلاق حملة 100يوم صحةالاحد 25 يونيو وحتي الآن حيث وصل العدد بها ل24593 منتفع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر



وأكد الدكتور إسماعيل العربي، آلية العمل في الحملة بدءا من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من ١٨ عاما فيما فوق ويتم ادخال بياناته علي النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة.



وأوضح العربى، أن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والتي تسعي للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مده زمنية محددة تصل الي 100 يوم

وافاد دكتورعمرو عادل عبد العال منسق المبادرة بالمديرية ان المبادرة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الام والجنين ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الامراض المزمنه والاعتلال الكلوي وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الامراض الوراثية وخدمات تنظيم الاسرة والتطعيماتمن خلال فرق طبية ثابته في جميع الوحدات الصحية وكذلك تتواجد مراكز الكشف المتنقلة في النادي الاجتماعي وشاطئ العائلات

و اشار الي تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابته والمتنقلة بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية



واختتمت فعاليات الدورة التدريبيه بعنوان "المشوره التغذويه للطفل خلال الالف يوم " والتي نظمتها إدارة الطفولة والأمومة بالمديرية تحت إشراف الدكتور اسماعيل العربى والدكتور عادل فخري مدير إدارة الامومه والطفولة.



وتهدف الي تزويد الفرق الطبيه وغير الطبيه بمعلومات عن اهميه التغذيه للطفل للحفاظ على صحه سليمه خاليه من الامراض و تم التنبيه على اهميه الابتعاد عن الاطعمه السريعه و اللحوم المصنعه و المخاطر التى تنتج عند تناولها والتعامل مع الاطعمه للحفاظ على صلاحيتها للاكل واهميه توافر جميع العناصر الغذائيه المهمه لصحه اطفالنا، وذلك بحضور فريق الوزاره دكتورة رانا جلال و دكتورة ماهيتاب



واستمرت الدورة علي مدار اربع ايام بدءاً من يوم السبت الماضي.



ووجه وكيل وزارة الصحة المتدربين الي أهمية التدريب لما سيحدثه من تغيير الخدمه الصحية المقدمه للمواطنين للاحسن بما سينمي قدراتهم ومهارتهم وشدد علي ضرورة التزامهم لاجتيازهم لهذه الدورة التدريبية وتحسين أدائهم.



وفي إطار خطة صحة البحر الاحمر بالتدريب والتعليم الطبي المستمر ، لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بمستشفيات الصحة ، والاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بالقطاع الصحي بمحافظة البحر الأحمر والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وبناءً علي توجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتور هاني ابراهيم مدير إدارة التدريب بالمديرية، تم عقد دورة تدريبية عن «تحسين الجودة وادارة المخاطر» والتي استمرت لمده يومين في مستشفى حميات الغردقة

وقامت الدكتورة رانية عزيز مدير إدارة الجودة بالمديرية بمحاضرة الدورة التدريبية.



وحضر التدريب العديد من الفرق الطبية من مختلف التخصصات حيث شمل اطباء وصيادلة وتمريض ومراقبين صحيين وفريق من الحجر الصحي

تم عمل مجموعات عمل وسرد بعض المخاطر المحتمل تعرض المؤسسات الصحية لها من خلال جلسات العصف الذهني وكيفية تقييم المخاطر وتحديد خطة عمل لوضع حلول للحد من حدوثها

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ضرورة مواصلة الدورات التدريبيه بما يساهم في تطبيق مفاهيم ومعايير الجودة الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



الدورة