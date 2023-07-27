قناة مفتوحة تنقل مباريات البطولة العربية للأندية مجانًا

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم عن نقل جميع مباريات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية" بشكل مجاني عبر قناة مفتوحة على شبكة الإنترنت في مفاجأة سارة لمتابعي البطولة.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى المملكة العربية السعودية اليوم لمتابعة فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الملك سلمان للأندية، البطولة العربية للأندية.

انطلقت اليوم الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات البطولة العربية للأندية، حيث تشهد إقامة 4 مواجهات قوية ومنتظرة، وهي:

السد ضد الوداد:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلق فهد عريشي، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت حماد العنزي

الصفاقسي ضد الشرطة:

ستقام المباراة على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC5 HD بصوت راشد الدوسري وعبد العزيز الزيد.

الهلال ضد أهلي طرابلس:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وستذاع المباراة عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي أحمد النفيسة، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق بلال علام.

الاتحاد ضد الترجي:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD بصوت رؤوف خليف، وSSC5 HD بصوت فهد العتيبي.

القناة المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة العربية:

تقرر بشكل رسمي نقل جميع مباريات البطولة العربية عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالاتحاد العربي لكرة القدم ويمكنكم الدخول إلى القناة بالضغط هنا>> قناة الاتحاد العربي