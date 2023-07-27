حصيلة إيرادات فيلم Oppenheimer فى السينمات

استطاع فيلم Oppenheimer أن يحقق إيرادات بلغت 209 مليون و212 ألف دولار عالميا، وذلك منذ طرحه يوم 21 يوليو الجارى بدور العرض حول العالم.

وكانت استقبلت دور العرض المصرية فيلم Oppenheimer غدا الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري وتصل مدة الفيلم الى 150 دقيقة.

وكانت كشفت الشركة المنتجة لفيلم Oppenheimer عن أول صورة للنجم العالمى المصرى رامى مالك، وظهر مالك بنظارة، بالأسود والأبيض ومن المقرر طرح العمل الجديد بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو الجارى حول العالم، وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة.

رامي مالك

وكان صدم المخرج العالمى كريستوفر نولان، الجمهور مؤكدً أن عرض فيلم Oppenheimer، في مجموعة من دور العرض، وضع الجماهير في حالة من الصدمة، حتى أن البعض وصفه بأنه فيلم رعب.

وأضاف فى تصريح له: "بعض الناس يغادورن الفيلم وهم محطمين، ولا يستطيعون الكلام، خاصة أن هناك عنصر من الخوف موجود في التاريخ".

وتابع قائلاً: "فيلم Oppenheimer تجربة مكثفة لأنها قصة حقيقية، وعرضته مؤخرًا على مخرج سينمائي قال إنه نوع من أفلام الرعب، وأنا لا أوافق".

كان آخر أفلام نولان التي حصلت على هذه الشهادة هو فيلم Insomnia الذى طرح عام 2002 ، والذي قام ببطولته آل باتشينو وروبن ويليامز وتتبع مؤامرة محقق شرطة يحقق في مقتل فتاة مراهقة.

يشار إلى أن فيلم Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم Oppenheimer بوسترًا جديدًا للممثل العالمى كيليان مورفى، والذي من المقرر طرحه فى السينمات 21 يوليو المقبل.

ظهر كيليان مورفى في البوستر بـ ظهره، بالأسود والأبيض والنصف الآخر بالألوان.

كانت شاركت الشركة المنتجة جمهورها صورة جديدة للممثل العالمى كيليان مورفى، برفقة المخرج كريستوفر نولان، وذلك من كواليس الفيلم الجديد المنتظرOppenheimer.

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كان تصدر فيلم Oppenheimer، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرح برومو ترويجي للعمل، تمهيدًا لطرحه قريبًا.

موعد طرح الفيلم:

من المقرر طرح فيلم Oppenheimer بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة.

قصة الفيلم:

يدور الفيلم حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

كيليان مورفي

وانضمَّ النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

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سيرة ذاتية:

أوبنهايمر Oppenheimer هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة بوليتزر العالمية "بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جي روبرت أوبنهايمر" الذي ألفه الكاتبان كاي بيرد ومارتن جاي شروين عن سيرة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر.

روبرت أوبنهايمر (22 أبريل 1904 - 18 فبراير 1967) عالم فيزيائي أمريكي، عمل مدرسًا للفيزياء النظرية فى جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وكان المدير العلمي لمشروع مانهاتن لتصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية.

يعرف أوبنهايمر بـ والد القنبلة النووية. وقد اشتهر أوبنهايمر بمقولته: "الآن أصبحت الموت، مدمر العوالم" والتى قالها‏ بعدما انتهى من صنع القنبلة النووية، وبعد الحرب أصبح روبرت أوبنهايمر الرئيس المشرف على اللجنة الأمريكية للطاقة النووية، واستخدم منصبه للضغط والتحكم في استخدامات الطاقة النووية وتجنب سباق التسليح النووي مع الاتحاد السوفيتي. وقد حصل روبرت أوبنهايمر على جوائز من الرؤساء الأمريكيين جون كينيدي وليندون جونسون.

توم كونتي

دور كيليان مورفي:

يجسد النجم العالمى كيليان مورفي شخصية روبرت أوبنهايمر، بينما تجسد النجمة إيميلي بلانت دور زوجته كيتي أوبنهايمر، مع تجسيد مات ديمون لدور ليسلي جروفز جونيور مدير مشروع منهاتن أو مشروع القنبلة الذرّية الأمريكي، وأما عن دور لويس ستراوس فيجسده الممثل روبرت داوني جونيور، هذا بالإضافة إلى مشاركة كلّ من غاري أولدمان، كيسي آفليك، رامي مالك، غوستاف سكاسجارد، وآخرين في أدوار لم يتمّ الإعلان عنها حتى الآن.

توم كونتي في دور ألبرت أينشتين:

ظهر في الإعلان النجم توم كونتي وهو يجسد عالم الفيزياء ألبرت أينشتين الذي ظهر حزينًا أثناء مقابلته لروبرت أوبنهايمر.

كيليان مورفي وكريستوفر نولان

كما ظهر النجم كيليان ميرفي في دور روبرت أوبنهايمر، مخترع القنبلة الذرية، الذي يدور حوله الفيلم في مطلع الأربعينيات وهو يعمل عليها مع الحكومة.

من أبرز أبطال العمل الذين شاهدناهم في الإعلان روبرت داوني جونيور، مات دامون، ليزلي جروفز جونيور، إيميلي بلانت.

Oppenheimer

روبرت داوني جونيور:

تضمَّنَ الإعلان موسيقى تصويرية من تأليف لودويج جورانسون الحاصل على أوسكار عن موسيقى فيلم Black Panther وجرامي عن توزيع أغنية This Is America.

جدير بالذكر أن الممثل ذو الأصول المصرية رامي مالك يشارك في الفيلم، بالإضافة إلى نجم The Boys جاك كوايد، كينيث برانا، بيني سافدي، دين ديهان، ماثيو مودين، ديفيد داستمولتشين، وغيرهم.

يمثل فيلم Oppenheimer سادس تعاون بين كيليان ميرفي وكريتسوفر نولان من بعد Inception وDunkirk وسلسلة The Dark Knight، ويصدر يوم 21 يوليو.