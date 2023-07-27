الخميس 27 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مواصفات الزميل المزعج في العمل| شاهد

الزملاء المزعجون
الزملاء المزعجون في العمل

مواصفات الزميل المزعج في العمل.. الزملاء المزعجون في العمل يشتتون الانتباه ويفقدونك التركيز، وبعضا من صفاتهم، وأولهم الشخص الذي يقاطعك مرارا وتكرارا خلال الاجتماعات، أثناء محادثة عارضة على الهاتف مثلا.. دون انتظار أو مراعاة الموقف. 

 

أيضًا الشخص الفضولي الذي لا يحترم حدود العمل ويطرح الكثير من غير للائقة حول حياتك العاطفية وراتبك وقراراتك العائلية وغيرها من المواضيع . 

 

الزملاء المزعجون في العمل

ومن الطبيعي أن يكون حس الفُكاهة في مكان العمل ضروريًا، طالما لا يؤثر على الانتاجية، لكن الشخص المهرج دائمًا ما يقول نكت سيئة ولا يأخذ آي شيء على محملة الجِد. 

 

الزميل المزعج هو الذي نصب نفسه مديرًا ، فهو زميلك ولكنه يتصرف وكأنه مدير، يستمر في طلب تحديثات منك ويقدم مداخلات غير مرغوبة، زميل العمل الثرثار، الذي لا يتوقف عن قول كلام لا فائدة منه ، سيؤثر سلبا عليك ، فهو يمنعك عن مواصلة عملك واتمام مهامك. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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