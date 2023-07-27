البحيرة تطلق مبادرة "طور وغير" للتحول الرقمي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تدريبات التحول الرقمى ضمن مبادرة "طور وغير" ، وذلك بمقر نقابة الصيادلة بدمنهور، وبحضور عدد 35 صيدلي، حيث قام بالتدريب في الجلسة كل من المدرب أسامة عبد الفضيل والمدرب أشرف عبد الهادي .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وطبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتمكين الشباب"، وشركة ميكروسوفت مصر، وبين مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ونقابة الصيادلة بدمنهور لتقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة المستوى التكنولوجي للصيادلة، وزيادة المهارات التكنولوجية، واستخدامها بحياتهم العملية.

ومن جانبه أشار الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ،أن البرنامج التدريبي يضم عده تدريبات منها تدريبات البرمجة لتصميم المواقع لرفع كفاءة الشباب على العمل التكنولوجي .