بترول أسيوط يخطف هداف جمهورية شبين

نجح نادي بترول اسيوط في التعاقد محمود مقلد لاعب فريق جمهورية شبين رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين موسم 2023/2024.

وحصل بترول اسيوط على خدمات محمود مقلد في صفقة انتقال بعد انتهاء تعاقده مع جمهورية شبين.

وتم توقيع في حضور علي جلال وكيل اللاعبين الذي نجح في إتمام الصفقة.

مقلد سجل 6 أهداف الموسم الماضي

محمود مقلد من مواليد 1999 وأحرز مع جمهورية شبين 6 أهداف الموسم الماضي وكان أحد العناصر الأساسية وساهم بقوة في الصعود لدوري المحترفين.