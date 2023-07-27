البحيرة تقدم خدمات طبية وندوات تثقيفية بشبراخيت وإيتاي البارود

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزى شبراخيت وإيتاي البارود قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، احدهما بمقر الوحدة الصحية بقرية أم حكيم بشبراخيت تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 350 حالة مابين (باطنة -أطفال - جلدية- رمد - أسنان )، كما تم توقيع كشف طبي ومشورة واستخدام بعض الوسائل لعدد 60 سيدة من المترددات على الوحدة الصحية.

وخلال القافلة تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 1000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وتم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وأهمية التأمين على الماشية والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز عدد 150 اسطوانه بسعر المستودع وتوفير سيارة مواد تموينية بسعر الجملة بالإضافة إلى الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم.

وتم خلال القافلة التوعية عن المشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمه للأبناء.

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية جبارس التابعة لوحدة قرية النبيرة بإيتاى البارود تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 207 حالة مابين ( تنظيم أسرة - قياس سكر وضغط - باطنة - أطفال - تحاليل) وكذا تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 أغنام ورش 100 رأس ماشية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة ، وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.