انطلاق نهائيات بطولة فري فاير العالمية نوفمبر المقبل

كشفت شركة جارينا عن التفاصيل الكاملة الخاصة ببطولة فري فاير العالمية (FFWS 2023) والتي ستُقام في نوفمبر المقبل بمدينة بانكوك التايلاندية، وسوف تتألف البطولة من مرحلتين – مرحلة المجموعات وستُقام مبارياتها على مدار 6 أيام من يوم 10 إلى 19 نوفمبر، ومرحلة النهائيات الكبرى من يوم 24 إلى 26 نوفمبر.

ومن المقرر في نسخة هذا العام دعوة 18 فريقًا من أفضل فرق فري فاير حول العالم، من أجل المشاركة في البطولة، وتلك الفرق مقسمة كالآتي: فريق ممثلًا لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا والمتأهل من الموسم السابع من بطولة (FFML)، 3 فرق من البرازيل ( أفضل 3 فرق من بطولة Liga Brasileira de FF)، 3 فرق من أمريكا اللاتينية (أفضل 3 فرق من بطولة FF League Latinoamerica 2023)، 3 فرق من تايلاند (أفضل 3 فرق من بطولة FF Thailand Pro League 2023)، فريقان من إندونيسيا ( أفضل فريقان من الموسم الثامن من بطولة FF Master League) فريقان من فيتنام (أفضل فريقان من بطولة Vietnam FF League Summer 2023)، فريق من باكستان ( والمتأهل من بطولة FFWS)، وأخيرًا فريق ممثلًا لدول ماليزيا- كمبوديا- الفلبين- سريلانكا (أفضل فريق من الموسم السادس من بطولة MCPS Majors). كما سيتم الإعلان عن الفرق الباقية والمناطق المشاركة الأخرى في وقت لاحق.

وستشهد مرحلة المجموعات تقسيم جميع الفرق المشاركة بالتساوي إلى 3 مجموعات، ثم سيتأهل أفضل 12 فريقًا من دور المجموعات إلى مرحلة النهائيات الكبرى، حيث سيتنافسون على مدار 3 أيام من أجل الاستيلاء على لقب بطل العالم.

بطولة (Free Fire MEA League season7) تأخذ مركز الصدارة تتنطلق مرحلة تأهل الفرق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا مع بداية الموسم السابع من بطولة (Free Fire MEA League FFML). بدءًا من 28 يوليو إلى 26 أغسطس، سيجتمع 18 فريقًا من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا من أجل التنافس على فرصة تمثيل المنطقة في بطولة فري فاير العالمية (FFWS 2023).

ويأتي الموسم السابع من بطولة (Free Fire MEA League) بتغيير شامل في قواعد اللعبة، والتي تشبه قواعدها مع بطولة (FFWS)، فـ بعد أن تخوض الفرق تنافس شديد خلال مراحل بطولة (FFML S7)، سيشارك أفضل فريقان في مواجهة ملحمية بأسلوب Clash Squad.

ومع مجموع جوائز تصل إلى 60,000 دولار، تم اختيار بطولة (FFML S7) لإشعال الروح التنافسية لعشاق الرياضات الإلكترونية وهواة فري فاير في جميع أنحاء المنطقة. وبينما يقاتل كل فريق من أجل صنع المجد والفوز باللقب، توقع لحظات توقف القلب وطرق لعب تخطف الأبصار ستجعلك متشوق للمزيد.