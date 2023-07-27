21.6 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال عام 2022

في إطار دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين القارة الإفريقية وروسيا تشارك مصر في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية ترسيخاً لدور مصر المحوري وريادتها بقارة إفريقيا حيث تعد مصر الشريك الرئيسى لروسيا في التواصل بينها وبين القارة الإفريقية.

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا لتسجل 595.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%.

كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022 فواكه وأثمار بقيمة 302.3 مليون دولار. و خضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار.و صابون، محضرات غسيل بقيمة 11.8 مليون دولار.والات وأجهزة كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار. وحبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 10.3 مليون دولار .

كما أشار الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2022 وتضمنت حبوب بقيمة 2.1مليار دولار. وخشب ومصنوعاته بقيمة 422 مليون دولار. وشحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 364 مليون دولار. وحديد وصلب بقيمة 363 مليون دولار. ووقود وزيوت معدنية بقيمة 177مليون دولار.



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.6%

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمةعام 2022، بينماسجل عدد سكان روسيا 144.7 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عدد المصريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقا لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .