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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بفشل الهجوم على جنين ومخيمها

مخيم جنين
مخيم جنين

نقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر عسكرية أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها فشل، وأن تنفيذ عملية عسكرية جديدة هناك "أمر لا مفر منه"، فيما أكد جيش الاحتلال أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن كافية للوصول إلى جميع الأهداف في المخيم.

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وأكدت المصادر العسكرية أن المقاومة في جنين تواصل جهود التسليح، بما في ذلك العبوات الناسفة، وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

لكن المصادر أكدت أن العملية العسكرية الجديدة ستكون "على نطاق محدود".

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن المصادر العسكرية قولها إن "مؤسسة الدفاع (الجيش الاسرائيلي) ترصد أن المسلحين الفلسطينيين في مخيم جنين يحاولون إعادة بناء قواتهم بعد العملية العسكرية الأخيرة، مع التركيز على البنية التحتية وتصنيع وزرع العبوات الناسفة القوية وتجديد التسلح".

 محاولة لعدم المساس بمحاولات السلطة الفلسطينية

وتوضح المصادر أن "هناك محاولة لعدم المساس بمحاولات السلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على جنين، وهي مصلحة أمنية إسرائيلية واضحة"، بحسب زعم المصادر حسبما نقلت يديعوت أحرنوت.

وأضافت أنه "لا يجري إحباط الإرهاب بعملية واحدة، بل يجب أن تدخل جنين من أجل تنفيذ هذه العمليات من وقت لآخر، وإحباط محاولات إعادة تأهيل الإرهاب في مخيم جنين. سيأتي الوقت الذي سيتعين علينا فيه الذهاب إلى هناك مرة أخرى".

وأوضحت المصادر أن الحديث هنا يجري "عن عمليات قصيرة الأجل ومركزة".

وأقر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، غيل هغري، بعد انسحاب الجيش من جنين، أن "العملية الأخيرة لم تصل للنتائج المرجوة"، متذرعا بأن "المعلومات الاستخباراتية لم تكن كافية للوصول إلى جميع الأهداف في المخيم".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين، على أطراف مخيم العين قرب نابلس، بعد اقتحام قوة خاصة المخيم لتنفيذ اعتقالات هناك.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوجود إصابات بسبب طلقات نارية، فيما دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات إلى المخيم.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي أن القوات "اعتقلت مطلوبا فلسطينيا في مخيم العين بنابلس"، لافتة إلى أنها "في طريق الانسحاب".

واقتحم الجيش الإسرائيلي في 3 يوليو الحالي مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية في إطار عملية عسكرية واسعة، في أوسع تحرك عسكري إسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية المدينة منذ الانتفاضة الثانية.

وأدت العملية التي استمرت يومين، إلى مقتل 12 فلسطينيا بينهم أطفال وجندي إسرائيلي.

 

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