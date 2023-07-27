كانوا راجعين من المطار.. وفاة 5 أطفال سقطوا داخل ترعة بسوهاج

يجري رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة 5 أطفال، وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة.

وتبين أنه أثناء عودتهم من مطار سوهاج لتوصيل أحد أقاربهم للمطار انقلبت سيارة في الترعة الفاروقية نتيجة تصادمهم بدراجة نارية بناحية الرزازة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

بلاغ بالحادث لمركز الشرطة

تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغا يفيد بتصادم سيارة رقم ج م ه 9238 بموتوسيكل على الطريق السريع أمام ناحية الرزازة بمركز دار السلام ما أدى إلى سقوط السيارة في الترعة الفاروقية المجاروة للطريق السريع الشرقي.

أسما الـ أطفال الضحايا

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أطفال هم “ خطاب مؤمن محروس ”4 سنوات"، مؤمن أحمد محروس “١٠ سنوات”، أسامة أحمد محروس “3 سنوات”، محمد عبد الفتاح محمود “8 سنوات”، يوسف هاني محروس “4 سنوات”.



كما أصيب كل من: “حسني فتح الباب” 50 عامًا، أسعد عبد الله “45 عامًا”، مؤمن محروس “40 عامًا”، مدني فرج مدني “6 أعوام” وتم انتشال الجثث ونقلهم لمستشفى دار السلام المركزي والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتولي التحقيق.