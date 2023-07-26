البيت الأبيض يُعلق على قرار تدريب الطيارين الأوكرانيين

أكد "البيت الأبيض"، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مُقاتلات "إف-16" الأمريكية، سيبدأ في القريب العاجل، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، "جون كيربي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي " الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قال جون كيربي: "تحدثنا عن تدريب المقاتلين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16". ستبدأ هذه التدريبات قريبا ونأمل أن تتبعها عمليات تسليم المقاتلات بعد فترة وجيزة".

خطة تدريب الطيارين الأوكرانيين:

وأشار إلى أن واشنطن "تسعى لتنفيذ الخطة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام "أف-16" في رومانيا والدنمارك"، مضيفا أن "المواعيد والأماكن ومدة برنامج التدريب لا تزال قيد الإعداد".

وأكد كيربي أنه ليس بوسعه تحديد اليوم الذي سيبدأ فيه تدريب الطيارين الأوكرانيين في كل بلد، مضيفا أن التدريبات قد تجري "في أماكن أخرى أيضا".

وتابع: "أعرف كذلك أن البريطانيين سيبدأون بالتدريب اللغوي للطيارين الأوكرانيين، حتى يكون بإمكانهم قيادة طائرات "إف-16".

وأضاف: "تمتلك قوات كييف دبابات ومدفعيات وأنظمة HIMARS، وسنواصل العمل معهم على أساس يومي".

وأكد مسؤول كبير، لم يذكر اسمه، أن الادعاء بأن أوكرانيا لا تحصل من الولايات المتحدة وحلفائها على الأسلحة التي تحتاجها غير صحيح.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لم يتفقوا بعد على خطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16".

ولم يبق الغرب في مستودعاته نوعا من الأسلحة لم يرسله لقوات كييف، فيما يمهد في الآونة الأخيرة لتزويدها بمقاتلات "إف-16".

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا، وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، مؤكدا أنها ستلقى نفس مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية ومدرعات "برادلي" الأمريكية، وغيرها من الأسلحة الغربية بأوكرانيا.