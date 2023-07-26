إيداع جثمان غريق بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

إيداع جثة شاب غريق مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل جثة شاب غريق في مياه النيل قرب قرية الفقيرة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

العثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل بقرية الفقيرة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية اللازمة.

انتشال جثة شاب طافية بمياه النيل في بني سويف

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى « يحيى. ي . م » 19 عاما، ويقيم بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.