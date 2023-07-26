كواليس لقاء بوتين مع رئيسة بنك بريكس للتنمية

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الدول الأعضاء في "بريكس" ليسوا أصدقاء ضد أي جهة في الشؤون المالية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وأشار بوتين خلال لقائه مع رئيسة بنك "بريكس" للتنمية، ديلما روسيف، إلى أهمية تطوير هذه المؤسسة المالية.

وقال: "في ظروف اليوم، ليس من السهل القيام بذلك، بالنظر إلى ما يحدث في الشؤون المالية العالمية واستخدام الدولار كأداة لأغراض سياسية".

وأضاف أن "أعضاء منظمة "بريكس" ليسوا أصدقاء ضد أحد ما، فهم يعملون لمصالح بعضهم البعض. وهذا ينطبق أيضا على القطاع المالي".

الأمن الغذائي العالمي:

من ناحية أخرى، أكد فلاديمير بوتين، أن روسيا هي التي تساهم في الأمن الغذائي العالمي، والتصريحات بأن أوكرانيا تُطعم الجياع في جميع أنحاء العالم هي كذبة.

وصرح بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة: "روسيا هي التي تقدم مساهمة هائلة في الأمن الغذائي العالمي. وجميع أنواع التأكيدات على أن الحبوب الأوكرانية فقط هي التي تُطعم جياع العالم هي تكهنات وأكاذيب."

وشدد بوتين على أن روسيا ممنوعة حتى من التبرع بالأسمدة للدول الأشد فقرا.

وأفاد الرئيس الروسي: "علاوة على ذلك، حتى نقلنا غير المبرر للأسمدة المعدنية إلى أفقر البلدان المحتاجة يتم إعاقته. من بين 262 ألف طن من المنتجات المحتجزة في الموانئ الأوروبية، تم إرسال شحنتين فقط".

وأشار بوتين إلى أن هذا "عمل إنساني بحت، ولا ينبغي فرض عقوبات عليه".

وتوقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو، وأخطرت روسيا الاتحادية، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها. وسبق أن أشار بوتين إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تف بوعودها.