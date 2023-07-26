عاجل
نتيجة الثانوية العامة 2023| إعلان نسب النجاح في 3 مواد جديدة د. إسماعيل عبدالغفار يكشف للوفد تفاصيل إقامة أكبر مسابقة للبرمجة بمشاركة 115 دولة عاجل| القرار النهائي لحفل ترافيس سكوت الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن درجات الحرارة الفترة المقبلة (فيديو) مصير حفل ترافيس سكوت في مصر .. بيان جديد للشركة المنظمة
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كواليس لقاء بوتين مع رئيسة بنك بريكس للتنمية

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الدول الأعضاء في "بريكس" ليسوا أصدقاء ضد أي جهة في الشؤون المالية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

txt

بوتين يكشف تفاصيل خسائر المُزارعين ومُنتجي الأسمدة الروس

txt

الكرملين: بوتين تلقى تقاريرًا حول الهجوم على جسر القرم

txt

بوتين: وضع فاغنر القانوني معقد ويحتاج للمزيد من الدراسة

وأشار بوتين خلال لقائه مع رئيسة بنك "بريكس" للتنمية، ديلما روسيف، إلى أهمية تطوير هذه المؤسسة المالية.

وقال: "في ظروف اليوم، ليس من السهل القيام بذلك، بالنظر إلى ما يحدث في الشؤون المالية العالمية واستخدام الدولار كأداة لأغراض سياسية".

وأضاف أن "أعضاء منظمة "بريكس" ليسوا أصدقاء ضد أحد ما، فهم يعملون لمصالح بعضهم البعض. وهذا ينطبق أيضا على القطاع المالي".

الأمن الغذائي العالمي:

من ناحية أخرى، أكد فلاديمير بوتين، أن روسيا هي التي تساهم في الأمن الغذائي العالمي، والتصريحات بأن أوكرانيا تُطعم الجياع في جميع أنحاء العالم هي كذبة.

وصرح بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة: "روسيا هي التي تقدم مساهمة هائلة في الأمن الغذائي العالمي. وجميع أنواع التأكيدات على أن الحبوب الأوكرانية فقط هي التي تُطعم جياع العالم هي تكهنات وأكاذيب."

وشدد بوتين على أن روسيا ممنوعة حتى من التبرع بالأسمدة للدول الأشد فقرا.

وأفاد الرئيس الروسي: "علاوة على ذلك، حتى نقلنا غير المبرر للأسمدة المعدنية إلى أفقر البلدان المحتاجة يتم إعاقته. من بين 262 ألف طن من المنتجات المحتجزة في الموانئ الأوروبية، تم إرسال شحنتين فقط".

وأشار بوتين إلى أن هذا "عمل إنساني بحت، ولا ينبغي فرض عقوبات عليه".

وتوقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو، وأخطرت روسيا الاتحادية، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها. وسبق أن أشار بوتين إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تف بوعودها.

مواد متعلقة

بوتين: "إفريقيا واحدة من أقطاب العالم الناشئ وسنواصل مساعدة دولها"

بوتين ولوكاشينكو يناقشان ملفات فاجنر والتهديدات الخارجية

بوتين: الغرب استغل اتفاق الحبوب لإثراء شركاته

بوتين: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح خلال هجومها المضاد

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل في تحقيق أهدافه

بوتين: أوكرانيا خسرت عشرات الآلاف من الجنود

الجريدة الورقية