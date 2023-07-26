الاتحاد الأوروبي يُصدر بيانًا عاجلاً بشأن أحداث النيجر

أدان "الاتحاد الأوروبي" أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر، إذ يحتجز عناصر الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، حسبما أفاد مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، "جوزيب بوريل".

وأعرب بوريل على منصة "تويتر" عن "قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري في نيامي".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنديدها بما يحصل.

وأعلنت مصادر في إدارة رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه بداخله.

تحركات عناصر الحرس الرئاسي:

وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم وأنه جاهز لمهاجمتهم.

تُجدر الإشارة إلى أن بازوم انتخب رئيسًا في عام 2021، حيث يعتبر حليفًا وثيقًا لفرنسا.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 2024 تطبيق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي ETIAS، الذي يطلب من السياح الحصول على موافقة مسبقة قبل السفر، على أن يشمل ذلك المواطنين الأمريكيين.

وتمثل ETIAS عملية مباشرة لتقديم الطلبات عبر الإنترنت واستلام الموافقة عبر البريد الإلكتروني، وسيحتاج المسافرون لملء نموذج يتضمن بيانات المتقدم الأساسية، وسيرته الذاتية وخطط السفر، بالإضافة للأسئلة الأمنية.

وبرغم أن معظم المتقدمين سيحصلون على الموافقة في غضون ساعة، فقد يواجه البعض فترة انتظار تصل إلى 96 ساعة لإجراء مزيد من عمليات الفحص.

وتبلغ تكلفة التقديم حوالي 8 دولارات للمسافرين من جميع الأعمار، وبمجرد استلام الموافقة، سيكون تصريح السفر ساريًا لعدة مرات دخول على مدار 3 سنوات، أو لحين انتهاء صلاحية جواز السفر.