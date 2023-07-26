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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

قناة بنما تقلص عدد السفن العابرة بسبب الجفاف

قناة بنما
قناة بنما

أعلنت قناة بنما أنها ستوسع القيود المفروضة على أقصى عمق للسفن، وأنها قصرت عبورها على 32 سفينة فقط في اليوم بسبب الجفاف الطويل.

 

 قناة بنما

 

وستحافظ هيئة قناة بنما على عمق 44 قدماً، أو 13.41 متر، لسفن الحاويات "باناماكس" الجديدة.

 

وفي يونيو، أجلت هيئة قناة بنما فرض المزيد من القيود التي كان من شأنها أن ترفع حدود العمق بمقدار نصف قدم، مما يعني أن السفن سيتعين عليها تخفيف حمولاتها لتطفو على ارتفاع أعلى.

 

وأضافت هيئة  قناة بنما أنه خلال موسم الأمطار في بنما، تعبر القناة عادة ما بين 35 و36 سفينة يوميا. وتستهلك عملية العبور الواحدة نحو 51 مليون جالون من الماء.

 

يمر نحو 3.5% من التجارة البحرية في العالم عبر ذلك الممر المائي الذي يبلغ طوله 80 كيلومترا ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادي.

 

وقالت هيئة قناة بنما في بيان إن حد العمق سيبقى عند المستوى الحالي ما دامت الظروف الجوية لا تتغير بشكل كبير.

 

وأضافت هيئة قناة بنما "شهدت القناة في الأشهر الستة الماضية، وفي إطار ظاهرة عالمية، موسم جفاف ممتدا ومستويات عالية من التبخر، مع احتمال كبير للتعرض لظاهرة إل نينيو قبل نهاية هذا العام".

 

وتشهد قناة بنما عادة أمطارا غزيرة في يوليو، ووصفت هيئة قناة بنما النقص الحالي في هطول الأمطار بأنه "غير مسبوق تاريخيا".

 

وأضافت أنه منذ بداية العام، طبقت القناة إجراءات لكفاءة استخدام المياه بينما تستعد للتأثيرات طويلة المدى لتغير المناخ، وقناة بنما من أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.

 

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الجفاف يهدّد حركة الملاحة البحرية عبر قناة بنما

 

 قناة بنما

 

يهدّد الجفاف حركة النقل البحري في قناة بنما، وهو ممرّ إلزامي لـ6% من حركة الملاحة التجارية العالمية بين المحيطين الأطلسي والهندي.

 

تزود بحيرتان اصطناعيتان، هما بحيرة ألاخويلا وغاتون، القناة بالمياه اللازمة لتشغيل بوابات التحكّم بمرور المياه والسفن، لكن مستواهما انخفض بشكل كبير بسبب الجفاف الذي يضرب الحوض المائي هذا.

 

وفي بحيرة غاتون العملاقة، تعبر السفن من ضفة إلى أخرى.

 

اضطرت هيئة قناة بنما، للمرة الخامسة خلال هذا الموسم الجاف، إلى تقييد الوصول إلى القناة التي يمرّ عبرها 6% من التجارة البحرية العالمية، وبشكل أساسي من الولايات المتحدة والصين واليابان.

 

توفّر البحيرتان المياه التي تسمح بتشغيل البوابات الضخمة لمرور المياه التي ترفع السفن، من جانبَي الهادئ والأطلسي، إلى مستوى القناة، أو تُنزلها إلى مستوى المحيطات.

 

ومع كلّ مرور سفينة، يُصرّف نحو 200 مليون لتر من المياه العذبة في البحر.

 

ويقول المسؤول في هيئة قناة بنما إريك كوردوبا "تؤثر قلة الأمطار أولًا على مخزون المياه لدينا". بالتالي، لم يعد بإمكان السفن من فئة "نيوبنماكس" Neopanamax، وهي الأكبر ويزيد طول غاطسها عن 15 مترا بقليل في المياه العذبة - المرور، على حد قوله.

 

في السنة المالية 2022، مرّ أكثر من 14 ألف قارب تحمل ما مجموعه 518 مليون طن من البضائع عبر القناة، ما جلب 2.5 مليار دولار إلى دولة بنما.

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