قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ67 لتأميمها

تحتفل هيئة قناة السويس اليوم بالذكرى ال67 على تأميم قناة السويس من الإدارة الأجنبية وقيادة المصريين المجرى الملاحي العالمي والتي توافق في 26 يوليو 1956.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان صحفي اليوم أن إدارة القناة تتقدم بالتهنئة للشعب المصري الذي ساند القيادة السياسية في قرارها باستعادة كرامتها وسيطرتها على قناة السويس التي حفرت بأموال وعرق ودماء المصريين .

وقال ربيع أن إدارة قناة السويس على مدار 67 عاما ضربت مثالا للتفاني والعمل الجاد وأثبتت للعالم أن مصر وشعبها قادرين علي إدارة اهم مرفق ملاحي عالمي بكفاءة عالية وتقنيات حديثة تتناسب مع خدمة حركة التجارة العالمية.

وشهدت قناة السويس خلال ال 67 عاما من عمر الإدارة المصرية تطور في اتساع وعمق المجرى الملاحي كما شهد العقود الماضية سلسلة من التطوير وإضافة تفريعات تساهم فى تسهيل وتوفير الوقت للسفن العابرة .

وقناة السويس هي ممر مائي صناعي بمستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر ، وهي تفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام.

وتستخدمها السفن الحديثة بكثرة عددية كبيرة لأنها الأسرع والأقصر للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي ، وتمثل الرسوم التي تدفعها السفن نظير عبور القناة مصدرا هاماً للدخل في مصر.