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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

المهن السينمائية تنعي المخرج والشاعر الكبير شوقي حجاب

المخرج والشاعر شوقي
المخرج والشاعر شوقي حجاب

نعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة، المخرج والشاعر الكبير شوقي حجاب، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأريعاء، ووالد كلاً من: نديم وسما شوقي حجاب ".

 

وأضاف نقيب السينمائيين واعضاء المجلس:" نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته والأسرة الفنية بالصبر والسلوان .

 

وسوف تشيع  الجنازة اليوم الأربعاء الموافق 26/7/2023 بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة - الشيخ زايد ثم إلى مقابر الأسرة بالوفاء والأمل - مدينة نصر

 

ويقام العزاء يوم الخميس الموافق 27/7/2023 بمسجد الحامدية الشاذلية - المهندسين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".

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