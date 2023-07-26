رئيس جامعة الأقصر يشارك في حفل إطلاق برنامج أعمال مصر

ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفد الجامعة المشارك في حفل إطلاق برنامج أعمال مصر لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية السيد أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

تنظم فعاليات البرنامج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- إحدى منظمات جامعة الدول العربية، بالتعاون مع قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية.

وجَّه الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لإطلاق هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحويل مراكز ريادة الأعمال إلى بيئة حاضنة لمشروعات الشباب واستيعاب الشباب وتنفيذ مشروعاتهم وتحقيق التقدم الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

أطلقت جامعة الدول العربية النسخة الثانية من مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار"، داعية الطلاب في مختلف الجامعات العربية للمشاركة فيها والاستفادة من مزاياها والدعم الذي تقدمه لأصحاب الأفكار المبتكرة في المنطقة العربية.

أكدت أن الباب مفتوح أمام جميع طلاب الجامعات العربية للاشتراك في هذه المسابقة الكبرى لتقديم أفكارهم ومشاريعهم الناشئة في المجالات الآتية: حلول ما بعد جائحة كورونا، التجارة والتراث، التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، البرمجة والتطبيقات، مصادر الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الذكية.