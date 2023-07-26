وزير الشباب يشيد بنتائج بعثة منتخب مصر في بطولة العالم للاسكواش بأستراليا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور، نجاح وزارة الشباب والرياضة في وضع برامج دعم ورعاية لأبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات تحت مسمى "الرعايات الخاصة بالأبطال"، وذلك بالشراكة أيضًا مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيَّأ المناخ أمام أبطالنا في الكثير من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات عالمية وقارية غير مسبوقة في جميع المنافسات.

وتقدم أشرف صبحي، بالتهنئة إلي بعثة منتخب مصر للاسكواش، بعد النتائج المميزة التي تحققت ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش بأستراليا، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.



أشار وزير الشباب والرياضة إلي أن اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في المراحل العمرية كافة وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.



وحققَّت البعثة المصرية في بطولة العالم لناشئين وناشئات الاسكواش بأستراليا نتائج مميزة علي المستويات والمشاركات كافة، اللاعبة أمينة عرفي المركز الأول والميدالية الذهبية للعام الثاني علي التوالي، اللاعب محمد زكريا المركز الثاني الميدالية الفضية، اللاعبة ملك خفاجي المركز الثالث والميدالية البرونزية.



كما حقق اللاعب سلمان شريف المركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعبة فيروز أبوالخير المركز الثالث والميدالية البرونزية، زينة كريم زين الدين المركز الخامس، ومازالت مسابقات الفرق مستمرة.

5 ميداليات لمصر في منافسات الفردي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش

وحصد منتخب مصر للناشئين في الاسكواش، 5 ميداليات متنوعة في بطولة العالم لناشئ وناشئات الاسكواش، في منافسات الفردي، التي أقيمت في أستراليا.

وحققت بطلة العالم أمينة عرفى ذهبية بطولة العالم للناشئات بعد فوزها على الماليزية إيرا أزمان في النهائي، لتحافظ على لقبها للعام الثاني على التوالي.

فيما حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، في منافسات الناشئات الثنائي المصري فيروز أبو الخير وملك خفاجى .

وفي منافسات الناشئين، حقق لاعب منتخب مصر محمد زكريا الميدالية الفضية والمركز الثاني بعد خسارته في النهائي من الباكستاني محمد حمزة خان .

وحقق المركز الثالث المركز الثالث والبرونزية في الناشئين المصري سلمان خليل وميلفيل سيانيمانيكو.

وقال عاصم خليفة، رئيس اتحاد الاسكواش، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن البطولة تجرى في مراكز ملبورن الرياضية بأستراليا في الفترة من 18 إلى 29 يوليو، وتشمل بطولات فردية للناشئين والناشئات بالإضافة إلى بطولة الفرق للناشئات.

وتضم قائمة لاعبي مصر في البطولة كل من :

محمد زكريا، سلمان خليل، كريم التركى، ياسين شهدى، وعمر صبحي ، أمينة عرفى، فيروز أبو الخير، ملك خفاجى، زينة زين، ندين الحمامى، ونور مجاهد.