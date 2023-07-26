الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية لشباب جنوب سيناء

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

اعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء  عن تنظيم دورة تدريبية على أساسيات اللغة الإنجليزية ، لعدد 21 متدرب ومتدربة ،بقاعة التدريب بديوان عام المديرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب مهني لائقة للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل، لتأهيلهم للالتحاق بفرص عمل حقيقية ومناسبة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات .

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وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقريره الذي تلقته الوزارة ، أنه يتم التدريب من مدربين متخصصين فى اللغة الانجليزية ، فى القاعة المعدة لذلك فى ديوان المديرية ، كما يحصل المتدربين فى نهاية الدورة التدريبية على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى التى تعمل فى هذا التخصص داخل المحافظة وخارجها ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

جانب من الدورة التدريبية

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على الفرص التدريبية المجانية التي توفرها المديرية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة ، من خلال التقديم فى مقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، للشباب من سن 18 إلى 45 سنة ، وذلك على المهن التى يتم توفير برامج تدريبية لها ، وذلك لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتحد من معدلات البطالة داخل الدولة المصرية 

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