أهم المعلومات عن القمة الافريقية الروسية

في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بالغ بالقارة الافريقية، تأتي مشاركة الرئيس السيسي اليوم في القمة الافريقية الروسية بسان بطرسبرج بروسيا الاتحادية بهدف دعم وتعميق العلاقات التاريخية التي تربط بين القارة الافريقية وروسيا.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن القمة الافريقية الروسية:

القمة الافريقية الروسية



تنعقد النسخة الثانية من فعاليات القمة الافريقية الروسية بسان بطرسبرج.

يشارك في القمة قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية وروسيا.

تم تدشين القمة عام 2019 م تحت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

عُقدت الدورة الاولى من القمة في سوتشي بروسيا.

تهدف القمة دعم العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الافريقية وروسيا.

هدف القمة



كما تستهدف القمة تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

ينعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية منها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

برنامج القمة



يتضمن برنامج القمة أكثر من 30 جلسة نقاشية وفعاليات حول أهم قضايا التعاون بين روسيا والدول الافريقية.

كما يتضمن البرنامج محاور رئيسية وهي محور الاقتصاد العالمي الجديد والذي يتناول مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة النووية والفضاء، والمحور الاجتماعي والإنساني لحياه أفضل والذي يتناول التعاون في مجال التعليم العالي ونقل أفضل الخبرات التعليمية في مجال التعليم عن بعد والتعليم المهني ودور المرأة في التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي ودور الرياضة في الصداقة بين روسيا وأفريقيا.

يستعرض قادة وزعماء روسيا والدول الأفريقية خلاق قمة سان بطرسبرج ما تم تنفيذه من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي عام 2019 م.