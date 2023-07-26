مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في باب الرحمة

ذكرت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت جماعات الهيكل المزعوم، أنها تحضّر لاستقبال آلاف اليهود الذين سيقتحمون الأقصى، خلال هذا الأسبوع وقبيل ذكرى خراب الهيكل المزعوم، التي توافق غدًا الخميس، وتستعد جماعات الهيكل المزعوم لإدخال أكثر من 2000 متطرف للأقصى في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.

دعت هيئات مقدسية لشد الرحال، غدًا، للمسجد الأقصى المبارك، للتصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس المسجد.

أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفَّذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية، وقدّم خامات شروحات عن الهيكل "المزعوم".



يشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تجري يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

قدَّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



انتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

على صعيد الاعتقالات اليومية، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا فلسطينيًا من مخيم "العروب" شمال مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

أضافت المصادر، أنه جرى اعتقال شاب من بلدة "عناتا" في القدس المحتلة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، فيما جرى اعتقال أسير مُحرر من بلدة "المغير" شمال مُحافظة رام الله بوسط الضفة، وهي بلدة قريبة من المُستوطنات وتقع بها اشتباكات بشكل متكرر.

دعوات لتدخل دولي حقيقي:

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف موجات التصعيد المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلافيًا للانفجار الذي يحضر له غلاة المتطرفين.

دعتْ الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، الدول كافة بوضع منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها على قوائم الإرهاب لديها وملاحقتها، ومنعها من دخول أراضيها، خصوصًا الدول التي تحمل تلك العناصر جنسيتها.

وأدانت انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، ومنازلهم، وممتلكاتهم، وأرضهم، ومقدساتهم، ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

اعتبرت أن هذه الجرائم والانتهاكات انعكاسًا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن جفير، وسموتريش، ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح.

أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث، لإخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي، ولإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين مواطنين فلسطينيين وإسرائيليين، وأن جيش الاحتلال يقوم بالفصل بينهما، علمًا بأنه وعقب أي اعتداء من قبل المستوطنين يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين، إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم، ومنازلهم، وبلداتهم، وأرضهم.

أكدت أن تعمد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة وبطريقة استعمارية عنصرية بشعة، وهو ما يؤكد أنها تعيد إنتاج ثقافة وجرائم العصابات الصهيونية من جديد.

أكدت الخارجية أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والاضطهاد المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، تكشف أن دولة الاحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية للصراع، وفقًا لمرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية.

أشارت إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسئوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وتعكس ازدواجية المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل مذاعٍ عبر قناة القاهرة الإخبارية.