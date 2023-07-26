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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تداول ١٢ألف طن بضائع و٦٥٩ شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمراليوم الأربعاء  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 659 شاحنة  بضائع و 955 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و   378 شاحنةبضائع  و 919 سيارة بينما  شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع  عامة ومتنوعةو 281  شاحنة بضائع و 36 سيارة . 


ويستعد ميناء سفاجاالبحرى  اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وامل و تغادر  الميناء  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2  واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية  وغادت  المناء  العبارتين القاهرة وامل. و شهد ميناء نويبع البحرى  تداول 1450  طن بضائع  عامة ومتنوعة و 150 شاحنة  بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 800 سيارة بوزن 1600 طن قادمة من جدة ومغادرة  السفينة GAZ CONCARD  .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2560 راكبا  بموانيها .

 هذا وأعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع .


حيث شهد ميناء سفاجا  البحرى تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع البحرى  تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات .


ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

الجريدة الورقية