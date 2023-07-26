ترقية اللواء حسن عبد العزيز مديرًا لأمن الأقصر

صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023.

وقرر الوزير ترقية اللواء حسن عبد العزيز عبد الله، من حكمدار الأقصر إلى مديرًا لأمن الأقصر؛ خلفًا للواء هشام عبد الغفار، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

شغل اللواء حسن عبد العزيز عبد الله، عدة مناصب، فعمل بمكافحة جرائم الأموال العامة والتفتيش بالوزارة، وشغل منصب حكمدار مديرية أمن الأقصر، بعد ترقيته في حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في أغسطس العام الماضي.

ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية، والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى؛ من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا، والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

