مواصفات السيارة VGV U70 Pro المنتظر طرحها في مصر

اقتربت شركة VGV موتور إيجيبت، من تدشين علامة VGV الصينية رسمياً في مصر، ومن المقرر أن تكون السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات VGV U70 Pro سباعية المقاعد، هي باكورة سيارات العلامة الصينية الجديدة VGV .

VGV U70 Pro

وتعد VGV إحدى العلامات التابعة لمجموعة صناعة السيارات الصينية Sinotruk Group، بالشراكة مع مجموعة ويتشاي للمحركات، أوروبية الأصل، والمملوكة حالياً للحكومة الصينية.

جدير بالذكر أن "Sinotruk Group"، تعد أكبر قاعدة في الصين لإنتاج الشاحنات الثقيلة الصينية.

ومن المنتظر أن يتم تقديم السيارة VGV U70 Pro الصينية في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وتأتي السيارة VGV U70 Pro الصينية بشبكة تهوية أمامية كبيرة بخطوط أفقية كرومية ومصابيح أمامية حادة وخطوط حمراء. ومن الجانب ، تمتد خطوط التصميم من المصابيح الامامية للجزء الخلفي لاظهار مدى طول السيارة. كما يتوفر لها عجلات متعددة الأضلاع تظهر رياضية هذا الموديل، كما يتوفر لها صادم خلفي مع جزء فضي يضيف إحساس القوة للسيارة.

أبعاد السيارة

ويبلغ طول VGV U70 Pro الصينية 4825 مم وعرضها 1870 مم والارتفاع بواقع 1691 مم بالاضافة الي قاعدة العجلات بطول 2800 مم وارتفاع السيارة عن الأرض 200 مم.

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين أبعاد السيارة VGV U70 Pro وعدد من السيارات المنافسة في نفس الفئة.

المواصفات الفنية

وتعتمد السيارة على محرك بقوة 156 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ6 سرعات ، سعة 1500 سي سي تيربو رباعي الأسطوانات ، بعزم 215 نيوتن متر وسرعة قصوى تبلغ 175 كم في الساعة.

أبرز التجهيزات

وزودت السيارة VGV U70 Pro بباقة متميزة من التجهيزات يأتي في مقدمتها: مرايا ضم كهربائية - فتحة سقف بانوراما - بصمة - مصابيح أمامية وخلفية LED - جنوط 18 بوصة - غطاء للمحرك - مثبت سرعة- زجاج فاميه- شاشة لنظام الملاحة مقاس 12.3 بوصة- نظام أبل كار بلاي واندرويد اوتو -كاميرا خلفية - نظام صوتي بـ6 سماعات - عدد 4 منافذ USB - مفتاح ذكي- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات - مرايا جانبية ضم كهربائية - حساس ركن خلفي - كراسي فرش جلد- تحكم كهربائي في وضعية كرسي السائق- نظام تكييف مزدوج - عدلة قيادة مكسوة بالجلد- كاميرا خلفية- نظام الملاحة GPS.

VGV U70 Pro

نظم الأمان

تأتي السيارة VGV U70 Pro الصينية بالعديد من وسائل السلامة والأمان، فضلاً عن كونها حائزة على تصنيف 5 نجوم من المنظمة الصينية في اختبارات الأمان.

ونوضح في السطور التالية أبرز أنظمة الأمان في السيارة الصينية الجديدة:

- نظام الاستقرار الإلكتروني

- نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

- نظام توزيع قوة الفرامل الكترونيا (EBD)

- نظام مساعد الفرامل الإلكترونية (EBA)

- نظام مانع الانقلاب (ARP)

- 2 وسائد هوائية

- نظام منحنى التحكم في الفرامل (CBC)

- نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HDC)

- نظام التحكم في الجر (TCS).

بالإضافة إلى العديد من وسائل الأمان الأخرى.