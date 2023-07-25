تواصل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء، جلسة محاكمة 4 متهمين بـ قتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته.

غدا ..محاكمة المتهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس

وكشف أمر إحالة المتهمين سيدة.س، ومنة الله.و، وعمر.ع، ومحمد.ع، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأوليين، قتلتا المجني عليه حاتم.م، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة: أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمّت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه وكممتا فاه بأدوات جهزتاها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وخنقتاه مستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

قرار جديد في قضية فرح طالبة طنطا

كما امر قاضي المعارضات بجنح مركز طنطا اليوم، بتجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة الفتاة "فرح.ا" طالبة ثانوي صناعي بتقطيع أطرافها والقاء جثتها بمياة مصرف قرية سبرباي 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

وكانالمحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهاء حياة فتاة تدعي فرح علي يد صديقتها لخلافات سابقة بينهما، موجها بحبس الفتاة القاتلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كما وجهت النيابة العامة بالضرورة تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط منزل المتهمه وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما شددت النيابة العامة بسرعه إجراء تحاليل دي إن إيه للفتاة الضحية ومقارنتها بأفراد أسرتها كون الجثة مشوهة بمواد حارقة ومعالمها شبه مختفية تيسيرا لدفنها .

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز طنطا بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط كشف غموض العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، في العقد الثاني من عمرها، بعد أن عثر عليها منذ 3 أيام، ملقاه بمياه إحدي المصارف بنطاق مركز طنطا، كما تم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، داخل جوال وملقاه علي حافة أحدي المصارف بدائرة مركز طنطا .

وكشفت التحريات، التي أجراها مدير المباحث الجنائية وضباط البحث الجنائي، أن الجثة تخص طالبة في الصف الثاني الثانوي، وتدعي "فرح محمد" وتبلغ من العمر 18 سنة.

وكشفت التحريات أنها لقت مصرعها بطعنة نافذة علي يد صديقتها وتدعي "هبة. ه.لا "حال تواجدهما داخل شقة الأخيرة، وتركتها خلال 3 أيام، بسبب خلافات سابقة بينهما، بينما قامت بقطع قدميها، وتخلصت منها بالقاءها داخل أحدي المصارف في شيكارة بعد انبعاث رائحة كريهة في شقتها وخوفا من انفضاح أمرها .

كما تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، كما جري ضبط المتهمة، وعرضها على النيابة العامة.