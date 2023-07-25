حاولت امرأة منع متطرف من حرق القران الكريم أمام سفارة العراق في الدنمارك، في لقطة انتشرت بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا.غضب واسع ومحاولات لاقتحام المنطقة الخضراء بالعراق احتجاجًا على حرق المصحف بالدنمارك

وضربت الشرطة الدنماركية السيدة التي حاولت منع المتطرف من حرق المصحف، لشاهد العالم أجمع عنصرية واضطهاد الدول الاوروبية التي تنادي بالحرية والمساواة.

ضرب امرأة على يد الشرطة الدنماركية حاولت منع متطرف من حرق المصحف

وحاولت المرأة الفرار بالمصحف إلا أن الشرطة أوقفتها، وابرحتها ضربا، وانتزع أحد أفراد الشرطة الدنماركية المصحف من المرأة ويعيده مرة أخري للشاب حتي يتمكن من حرقه.

وفي وقت سابق، قامت مجموعة من المتطرفين اليمينيين يطلقون على أنفسهم اسم “الوطنيون الدنماركيون” (Dansk Patriot)، وهم معروفون بمعاداتهم للإسلام، بحرق المصحف في الدنمارك.

وأقدم هؤلاء المتطرفون على حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن بعد أن داسوا عليهما بأقدامهم. وبثوا هذا العمل على موقع فيسبوك بشكل مباشر.

وقد أثار هذا العمل غضب واستنكار العديد من الدول الإسلامية والعربية، التي دانته بشدة وطالبت الحكومة الدنماركية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المرتكبين وحماية حقوق المسلمين في الدنمارك.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الدنماركية حرق المصحف من قبل “قلة قليلة من الأفراد”، وتؤكد أن هذه “الأعمال الاستفزازية والمخزية لا تمثل وجهات نظر الحكومة الدنماركية”. كما دعت إلى التخفيف من حدة التصعيد والابتعاد عن العنف.