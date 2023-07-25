مخاطر صحية مهولة عند الجلوس المستمر أمام الأجهزة الإلكترونية|طبيبة تكشف السر

أوضحت الدكتورة ناتاليا غلوتوفا أخصائية طب الأعصاب من خلال تصريحات لها، عن خطورة وضعيات محددة عند الجلوس المستمر والعمل على أجهزة مختلفة، مما يؤدي عواقب صحية مهولة مليئة بالمخاطر.

مخاطر الجلوس المستمر أمام الأجهزة الإلكترونية

مخاطر صحية مهولة عند الجلوس المستمر امام الأجهزة الإلكترونية|طبيبة تكشف السر

كشفت ناتاليا غلوتوفا من خلال تصريحاتها إلى أن هذه الوضعية تساعد بشكل كبير في ضعف تدفق الدم إلى الدماغ وأمراض مختلفة في الرئتين والجهاز الهضمي.

مخاطر الجلوس المستمر أمام الأجهزة الإلكترونية

واضافت ناتاليا غلوتوفا قائلة: "يؤدي الجلوس المستمر واستخدام أجهزة معينة إلى تشكل وضعية محددة مثل الرقبة المستقيمة الممدودة، ما يؤدي بالتالي إلى تشنج عضلات الرقبة وأعلى الظهر، وسوء تدفق الدم إلى الدماغ الذي يؤدي إلى ضعف الذاكرة والتركيز. كما أن الانحناء الدائم للأمام يسبب تشنجات العضلات الوربية وتقلص حجم الرئتين، ما ينجم عنه التهابات مختلفة في الرئتين، ويؤدي إلى انخفاض القدرة على التحمل لدى المراهقين".

مخاطر الجلوس المستمر أمام الأجهزة الإلكترونية

كما تؤثر هذه الحالة بصورة عامة في جميع اعضاء الجسم الداخلية، لأن البقاء في هذه الوضعية فترة طويلة يساعد على حدوث التهاب المعدة والمرارة والأمعاء مبكرا.

وتابعت ناتاليا غلوتوفا معلقه: "المشكلة المهمة التي تحدث عند الجلوس لفترات طويلة بوضعية محددة امام الأجهزة هي زيادة توتر الأطراف السفلى واضطراب عضلاتها، ما يؤدي إلى ارتفاع خطر تجلط الدم في أوردة الأطراف السفلى".