وزارة الثقافة: إعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة في كافة محافظات الجمهورية



أكد الفنان هشام عطوة مستشار وزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية، أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية لإعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة، في ظل الجمهورية الجديدة وإرادة الدولة المصرية.

وأضافت خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إنه يوجد أنشطة ثقافية في كل محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهبين، والحرف وإقامة المعارض سواء الفنون التشكيلية أو اليدوية أو معارض الكتاب، ومشروعات مختلفة مثل "ابدأ حلمك".

وذكر أن هناك فعاليات ثقافية مختلفة في كل محافظات الجمهورية ، مضيفًا أنه يوجد اهتمام بالمحتوي الذي يعزز القيم الإيجابية للمجتمع، وهناك أنشطة مرتبطة بالمسرح والسينما، والأدب والثقافة، سواء كتب أو ندوات أو لقاءات، وجميعها يستهدف التوعية وإعلاء والولاء والانتماء.

وشدد على أن قصور الثقافة تفتح أيديها لجميع المواطنين، وانتهاء خطة تطويرها خلال عامين.

احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو تتواصل بمحافظة الغربية

من ناحيته أخرى ، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني في الاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو، حيث استضافت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفالية، والتي ضمت العديد من الفقرات الثقافية والفنية.

بدأت فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة يوليو بعزف للسلام الجمهوري، فيما استعرض الرائد مجدي عبد السلام، أحد أبطال قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة أهم الأجواء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر قبل اندلاع الثورة التي غيرت مستقبل المنطقة العربية، على حد قوله، وأكد "عبد السلام" أن حرب 1948 التي أدت إلى احتلال فلسطين كانت دافعا قويا لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري، وبخاصة بعد ما لمسوه من حالة الفساد التي شابت هزيمة 48، حتى نجح الضباط الأحرار في السيطرة على الأمور، وتم إذاعة أول بيان للثورة، فيما أجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش.

وتابع قائلا: "من أبرز مكاسب ثورة 23 يوليو هو إصدار قانون الملكية الزراعية، وذلك يوم 9 سبتمبر 1952، بعد أن وضعت الثورة ضمن مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى 50 فدانا للملاك القدامى، كما وتم إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي".

من جانبه، أشار الشيخ سامح الصارم، إمام وخطيب مسجد المنشاوي بطنطا إلى أن حب الوطن هو أمر فطري، وهو مما دعت إليه الرسالات السماوية والسيرة النبوية المطهرة، لافتا إلى أن حب الوطن ليس بالأقوال والشعارات، بل بالأفعال التي تدل على الانتماء الحقيقي، وطالب "الصارم" أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني بغرس هذا الحب والانتماء في نفوس الأطفال الصغار، حيث يعد هو الخطوة الأولى في التنمية والبناء.

شهدت الاحتفالية تقديم عدد من المواهب الغنائية لأطفال محافظة الغربية، حيث قدمت الطفلة رودينا الطوخي والطفلة ناريمان الحويحي عددا من الأغاني الوطنية في حب مصر، من بينها: قوم يا مصري، أحلف بسماها وبترابها، تسلم الأيادي، ماتخافوش على مصر، ومصر هي أمي، فيما منحت نيفين زايد مديرة الدار شهادات التقدير للموهبتين، وذلك لتميزهن في الغناء.