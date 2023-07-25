إستمرار تنفيذ مبادرة " القرار قرارك " بمراكز شباب المنيا

بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ، ومديرية الشباب والرياضة ، إدارة البرلمان والتعليم المدني والهيئات الشبابية، تم تنفيذ مبادرة (القرار قرارك ) للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات .

بمركز شباب دماريس التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، حيث ركزت فعاليات المبادرة للتوعية بأضرار المخدرات، وتأثيرها ، والتعريف بالصندوق ، واهم اهدافة والخدمات التى يقدمها ، وذلك بصدد محاولة التوعية بأضرار التدخين ، واضرار الإدمان ، وانواع المخدرات، وان خطور ة الإدمان تكمن في هدم صحة المدمن وتعرضه لخطر الموت ، بخلاف ان الإدمان تكمن خطورته ايضا في عدم الوعي ، وإرتكاب جرائم حرمها الشرع ويجرمها القانون المصري ، وقد اتخذت الدولة المصرية حزمة إجراءات .

منها ، علاج الإدمان مجانا ، وفي سرية تامة ، وكذلك اخذ عينات عشوائية لموظفي المصالح الحكومية والقطاع الخاص لبيان التعاطي والإدمان ، وكذلك عينات عشوائية لسائقي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية ، وقد تم خلال فعاليات مبادرة القرار قرارك ، توزيع فلايرز عن اضرار الترمادول ، والخط الساخن 16023 للعلاج مجانا ، حيث تم التنسيق من خلال إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة ، مع مديرية الشباب والرياضة ، وإدارة البرلمان وإدارة الهيئات الشبابية

حيث تم التنفيذ فعاليات المبادرة ، من خلال منسق الصندوق إسراء رفعت ومتطوعي الصندوق ، وتم ذلك بإشراف مركز شباب ابو طاقية ، وبقيادة كل من ، احمد ممدوح المدير التنفيذي للمركز ، وإدارة البرلمان والتعليم المدني احمد طه مدير الإدارة ، وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية ،اشرف محمد عبد الاعلي المسؤول الاعلامي.

ويأتى ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ،الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة