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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إستمرار تنفيذ مبادرة " القرار قرارك " بمراكز شباب المنيا

فعاليات مبادرة القرار
فعاليات مبادرة القرار قرارك بالمنيا

بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى  ، ومديرية الشباب والرياضة ، إدارة  البرلمان والتعليم المدني والهيئات الشبابية،  تم تنفيذ مبادرة (القرار قرارك ) للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات .

بمركز شباب دماريس التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، حيث ركزت فعاليات المبادرة  للتوعية بأضرار المخدرات،  وتأثيرها ، والتعريف بالصندوق ، واهم اهدافة والخدمات التى يقدمها ، وذلك  بصدد محاولة التوعية بأضرار التدخين ، واضرار الإدمان ، وانواع المخدرات، وان خطور ة الإدمان تكمن في هدم صحة المدمن وتعرضه لخطر الموت ، بخلاف ان الإدمان تكمن خطورته ايضا في عدم الوعي ، وإرتكاب جرائم حرمها الشرع ويجرمها القانون  المصري ، وقد اتخذت الدولة المصرية حزمة إجراءات .

منها ، علاج الإدمان مجانا ، وفي سرية تامة ، وكذلك اخذ عينات عشوائية لموظفي المصالح الحكومية والقطاع الخاص لبيان التعاطي والإدمان ، وكذلك عينات عشوائية لسائقي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية ، وقد تم  خلال فعاليات مبادرة القرار قرارك ، توزيع فلايرز عن اضرار الترمادول ، والخط الساخن 16023 للعلاج مجانا ، حيث تم التنسيق من خلال إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة ، مع  مديرية الشباب والرياضة ،  وإدارة البرلمان وإدارة الهيئات الشبابية 

حيث تم التنفيذ فعاليات المبادرة ، من خلال منسق الصندوق إسراء رفعت  ومتطوعي الصندوق ، وتم ذلك بإشراف مركز شباب ابو طاقية ، وبقيادة كل من ، احمد ممدوح  المدير التنفيذي للمركز ، وإدارة  البرلمان والتعليم المدني احمد طه مدير الإدارة ، وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية ،اشرف محمد عبد الاعلي المسؤول الاعلامي.

ويأتى ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ،الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة

الجريدة الورقية