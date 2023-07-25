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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تدين هجوم إرهابيا على أكاديمية عسكرية في الصومال

الكويت
الكويت

 

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له أكاديمية "جالي سياد" العسكرية في العاصمة مقديشيو بجمهورية الصومال الفيدرالية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

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وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم/الثلاثاء/ - رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب وإلحاق الأذى بالأبرياء لتعرب عن تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الداخلي ومواجهة الإرهاب.

وتقدمت الخارجية الكويتية بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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