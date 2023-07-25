الخميس.. مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة جديدة لمتابعة مستجدات الوضعين المالي والنقدي

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكيه، أن مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي، سيعقد جلسة بهيئة تصريف الأعمال عند الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأوضح مكية أن الجلسة هدفها متابعة البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، خصوصًا مع قرب انتهاء مدة ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أكد خلال لقاءه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على وجوب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي خلفًا للحاكم الحالي رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته في 31 يوليو الجاري.

الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت

وفي سياق متصل أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات في الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري وذلك يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس المقبل.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني غلق الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات وتنكيس الأعلام على جميع المؤسسات وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة وتضامنا مع عائلات الضحايا والجرحى.

وتسبب انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020 في وفاة أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص وتشريد عشرات الآلاف وتدمير مئات المباني والمنشآت، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة في عدد من أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.