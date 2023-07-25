عاجل
أمريكا تشكر مصر لدورها في دعم لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القوى السياسية السودانية تدعو لتشكيل حكومة طوارئ عاجلة
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخميس.. مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة جديدة لمتابعة مستجدات الوضعين المالي والنقدي

مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني

 

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكيه، أن مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي، سيعقد جلسة بهيئة تصريف الأعمال عند الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

txt

لبنان يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من بلدة الغجر

txt

الشغور الرئاسي صداع في رأس لبنان

وأوضح مكية أن الجلسة هدفها متابعة البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، خصوصًا مع قرب انتهاء مدة ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أكد خلال لقاءه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على وجوب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي خلفًا للحاكم الحالي رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته في 31 يوليو الجاري.

 الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت

وفي سياق متصل أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات في الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري وذلك يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس المقبل.

 

وقرر مجلس الوزراء اللبناني غلق الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات وتنكيس الأعلام على جميع المؤسسات وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة وتضامنا مع عائلات الضحايا والجرحى.

 

وتسبب انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020 في وفاة أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص وتشريد عشرات الآلاف وتدمير مئات المباني والمنشآت، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة في عدد من أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.

مواد متعلقة

لبنان.. أمر قضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات رياض سلامة

لبنان يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من بلدة الغجر

الشغور الرئاسي صداع في رأس لبنان

قصف إسرائيلي على كفر شوبا جنوب لبنان ردًا على إطلاق قذيفة
الجريدة الورقية