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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالإسماعيلية

أدوات طبية
أدوات طبية

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

و في هذا الشأن، تابع د.علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، الحملة التي شنتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية؛ التي تضمنت المرور على ٦ منشآت طبية، منهم معمل تحاليل، ٣ عيادة أسنان ومركز علاج طبيعى ومركز لتنسيق القوام.

وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات منها، إدارة منشأة طبية بدون رخصة وذلك مخالف للمادة ١و٢ من قانون ٥١ لسنة ١٩٨١، عدم وجود غرفة تعقيم ولا غرفة نفايات في بعض الأماكن، وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى.

يأتي ذلك في إطار استمرار الرقابة على المنشآت الطبية لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين في قطاع الصحة.

جانب الحملة 
الجريدة الورقية