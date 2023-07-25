مجلس جامعة الزقازيق يكرم علمائها الحاصلين على جوائز الدولة

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم ٥٦٦ لشهر يوليو ٢٠٢٣م، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفى القائم بعمل الأمين العام للجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وفي بداية اجتماع مجلس الجامعة تقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وأسرة الجامعة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥ ، والذكرى الـ ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، والتي تعد نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأولى الخطوات نحو الحرية والديمقراطية، وإرساء قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة من كل سوء.

كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة للدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة بمناسبة تكليفه للقيام بأعمال أمين عام الجامعة، داعيا له بالتوفيق والسداد فى أداء مهامه فى خدمة الجامعة ومنتسبيها .

وكرم المجلس أساتذة جامعة الزقازيق، الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والتقديرية، والتى تعتبر إشادةً رفيعة المستوى للإنجازات العلمية والبحثية التي حققها علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتعكس الاعتراف بالتفوق الأكاديمي والإسهامات القيّمة التي قدموها في مجالاتهم المتنوعة.

حيث تم تكريم الدكتور أحمد يوسف على أستاذ النقد الأدبى والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، كما تم تكريم أساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء جامعة الزقازيق لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات ، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

وشدد رئيس جامعة الزقازيق على تفاني علماء الجامعة الفائزين ومساهماتهم في الريادة العلمية والتعليمية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية، مؤكدا دعم الجامعة المستمر للبحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة لتعزيز تفوق أعضاء هيئة التدريس.

وكرم مجلس الجامعة أيضا المهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة السابق، وذلك لبلوغه سن التقاعد مثنيًا علي جهوده المبذولة وعطائه لخدمة الجامعة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وقد وافق المجلس على إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حاملى كارنية الخدمات المتكاملة، المقيدين بكليات ومعاهد الجامعة بالمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس والليسانس" من المصروفات الخاصة بتسجيل مقررات الفصل الدراسى الصيفى فى ضوء قرار مجلس الجامعة رقم (٥٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩م.

وفي الختام قدم مجلس الجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور رأفت رشوان أستاذ الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب، والدكتور أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، والدكتور طاهر محمد حسانين أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.