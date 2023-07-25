مياه القاهرة تعلن عن تشغيل مراكز خدمة العملاء المتنقلة لخدمة كبار السن وذوى الهمم

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب بالقاهرة ، انه فى إطار السعى المستمر لتقديم الخدمات وتيسيرا على العملاء وتطوير منظومة خدمة العملاء بالشركة .



وأضاف رئيس مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب بالقاهرة ، انه تقرر استحداث خدمات منزلية من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة لتقديم كافة الخدمات التى تؤديها مراكز خدمة العملاء الثابتة بأجور رمزية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل تيسيراً عليهم ، مشيرا الي ان يتم طلب الخدمة عن طريق الخط الساخن لخدمات مياه الشرب بالقاهرة على رقم 125 او عن طريق خدمة واتساب على رقم 01206665125.

تقدم هذه الخدمات مجاناً لذوى الهمم وتكون بمقابل رمزى قدره 100 جنيه بالنسبة لكبار السن فوق 60 عام



وتابع قائلا:"على ان تقدم هذه الخدمات مجاناً لذوى الهمم وتكون بمقابل رمزى قدره 100 جنيه بالنسبة لكبار السن فوق 60 عام ، و200جنيه لباقى فئات العملاء".



واكدرئيس مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب بالقاهرة ، أن الشركة تحرص دائماً على تطوير جميع منظومات العمل بالشركة لتقديم خدماتها على مدار الساعة.

يذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، أعلنت عن التعاون والشراكة الألمانية لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولى لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى وتحلية المياه وادارة ومعالجة المخلفات (اكسبوتك الدولى 2023)، تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 1-3 اكتوبر 2023 ، مركز مصر للمعارض -التجمع الخامس - القاهرة.

ويأتي المؤتمر والمعرض الدولى فى إطار بناء الشراكات والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات ورفع كفاءة منظومة إدارة المياه والمخلفات واعادة تدويرها والحفاظ على البيئة، وفقا لتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠.

وتشارك الشركة القابضة فى المعرض والمؤتمر الدولى بالتعاون والشراكة مع مجموعه اكسبوتك العالمية- المنظم الألمانى للأجنحة الرسمية لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ بالمعارض الدولية بألمانيا وخارجها لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولى (أكسبوتك الدولى 2023) لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى.

ومن المتوقع أن يشارك فى المعرض والمؤتمر الدولى المزمع انعقاده فى أكتوبر القادم عدد ( 2000) زائر من جنسيات مختلفه وأساتذة ومتخصيين وخبراء في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه والحمأة، وتدوير المخلفات من الدول الأجنبية والمنطقة العربية، وذلك لمناقشة ما هو جديد من تكنولوجيات حديثة ونظم مبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب وتحلية المياه والأسلوب الأمثل لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك ومناقشة التكنولوجيات منخفضة التكاليف لإمداد القرى بالصرف الصحي وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومعالجة الحمأة وتطبيقاتها والاستفادة منها من خلال سلسلة من ورش العمل المخصصه فى كافه المجالات.