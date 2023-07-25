الثلاثاء 25 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قوات الاحتلال تحتجز جثامين ثلاثة شبان فلسطينيين

موقع استهداف الشبان
موقع استهداف الشبان الفلسطينيين

 استشهد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند بوابة جبل جرزيم في نابلس.

 أكد شهود عيان أن أحد الشبان الثلاثة الذين كانوا يستقلون سيارة غادرها لاستهداف نقطة عسكرية إسرائيلية، ثم تمت إصابته، ولكنه أكمل اشتباكه بالرغم من إصابته حتى استشهاده، ثم بعد ذلك تم الاشتباك مع الاثنين الآخرين، وكان بإمكانهما النجاة ولكنهما اشتبكا حتى الارتقاء شهيدين بجانب صديقهما الثالث.

 قوات الاحتلال الإسرائيلي:

 فجرت قوات الاحتلال، أدمغة الشهداء ثم سحبت المركبة الخاصة بهم، واحتجزت جثامينهم وأبلغت الشئون المدنية باستهداف ثلاثة شبان في جبل جرزيم في نابلس، مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم هويتهم حتى الآن، فضلًا عن وجود مكثف من جنود قوات الاحتلال في المنطقة. 

 

 منعت القوات سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وأيضًا الطواقم الصحفية الذين يقومون بتوثيق الأحداث في العادة، منوهة بأن تلك القوات تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها.
 

 جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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