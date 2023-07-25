الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قائد القوات البحرية يلتقى نظيره من العُمانى

الفريق أشرف إبراهيم
الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية

استقبل الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي قائد القوات البحرية السلطانية العمانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية والتي استمرت لعدة أيام.

 

بدأت الزيارة بعقد جلسة مب

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حثات ثنائية تناولت عددا من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والسلطانية العمانية الشقيقة لدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين وتنسيق الجهود لمجابهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة وبما يتناسب مع دور مصر المحوري كقوة مؤثرة بالمنطقة.

وفي سياق متصل، أجرى قائد القوات البحرية المصرية ونظيره العماني جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية شملت زيارة شركة ترسانة الأسكندرية للتعرف على إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة فى إنتاج العديد من الوحدات البحرية، كذلك مراحل بناء الفرقاطة طراز "ميكو" وعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.

يأتى ذلك تأكيدًا على الروابط التاريخية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

 

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